Jovem é assassinado a tiros por homens dentro de carro em Vila Velha

Jovem é assassinado com pelo menos 15 tiros em Vila Velha Crédito: Pablo Campos

Um jovem, de 18 anos, foi assassinado a tiros no Ibes, em Vila Velha, na noite desta quinta-feira (25). Segundo relatos de testemunhas à Polícia Militar, o jovem teria sido alvo de suspeitos que estavam no interior de um carro. A vítima foi atingida mais de 15 vezes.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado e constatou que a vítima morreu no local do crime. A perícia da Polícia Científica foi acionada.