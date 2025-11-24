Jovem é assassinado a tiros na frente da ex-namorada em Iúna

Um jovem foi morto a tiros na frente da ex-namorada em Iúna, no Caparaó do Espírito Santo, na noite de domingo (23). De acordo com um boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, os policiais foram chamados para verificar a informação de que uma pessoa teria sido baleada no meio da rua, no bairro Vila Nova, perto de um bar. No local, Maxsuel Batista Ferreira, de 24 anos, foi encontrado já morto.

Testemunhas contaram que ouviram uma discussão entre um homem e uma mulher na rua e, logo após, ouviram o barulho de um tiro e uma moto indo embora do local. Os policiais descobriram que a discussão envolveu Maxsuel e sua ex-namorada. Ela contou que o ex-companheiro estava perseguindo ela e que os dois estavam discutindo quando uma pessoa chegou em uma moto, atirou contra o jovem e fugiu em seguida.

A mulher contou que não soube identificar o suspeito e que, logo após os tiros, correu para verificar o filho de um ano que estava no local. Ao saber do que tinha acontecido, o pai dela foi até o local para buscar a filha e o neto. Em seguida, a ex-companheira da vítima e o pai dela prestaram depoimento à Polícia Militar.