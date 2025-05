Jovem é assassinado a tiros em Aracruz

Um jovem de 20 anos, identificado pela polícia como Kayck Moreira Siqueira, foi assassinado a tiros na madrugada deste sábado (17), no bairro São Marcos, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, testemunhas não souberam detalhar a dinâmica do crime, mas apontaram que o crime pode estar relacionado a supostas dívidas de drogas.>