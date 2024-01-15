Jovem é assassinado a tiros dentro de casa em Cariacica

Um homem, de 23 anos, foi morto a tiros dentro de casa na noite deste domingo (14), no bairro Nova Valverde, Cariacica. O jovem, identificado como Wellington Bernardes Ferreira, foi assassinado com três disparos na região da cabeça.
A Polícia Militar foi acionada e esteve na residência onde ocorreu o crime, tendo acionado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constatou o óbito no local.
Segundo a Polícia Civil, o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e nenhum suspeito foi detido até o momento. A PC ressaltou que, no momento, mais detalhes sobre a investigação não serão divulgados.
O corpo de Wellington Ferreira foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde será necropsiado e, posteriormente, liberado para familiares.