Jovem é assassinado a tiros ao pilotar moto em Itapemirim

Um homem morreu após ser atingido por dois tiros na região da cabeça, na localidade de São João de Ibitiba, na zona rural de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Um trabalhador de uma fazenda da região encontrou o corpo caído sobre uma moto na tarde de domingo (19) e acionou a Polícia Militar (PM).

Segundo a PM, o motociclista, que não teve nome e idade divulgados, apresentava perfurações na região do pescoço. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local e constatou o óbito. O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim.