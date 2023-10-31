Jovem é assassinado a tiros enquanto pedia copo de água em Vila Velha

Um jovem de 25 anos foi assassinado a tiros no final da manhã desta terça-feira (31), no bairro Soteco, em Vila Velha. Testemunhas contaram ao repórter André Falcão, da TV Gazeta , que a vítima foi baleada por dois suspeitos armados no momento em que pedia um copo de água em um estabelecimento.

Ainda conforme apuração, a irmã do jovem – que não foi identificado – contou à Polícia Civil que o rapaz seria usuário de drogas e estava devendo dinheiro para traficantes. Segundo ela, o irmão foi até a casa dela antes de ser assassinado e saiu afirmando que iria comprar mais drogas. Nenhum suspeito foi detido. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil e a Polícia Militar para saber mais informações sobre a ocorrência, mas não houve retorno até a publicação.