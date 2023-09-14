Jovem é assassinado a facadas na ES 010 em Jardim Limoeiro, na Serra

Sirene de polícia Crédito: Reprodução

Um jovem de 26 anos foi assassinado a facadas na noite de quarta-feira (13), no bairro Jardim Limoeiro, na Serra. Segundo a Polícia Militar, a vítima, que não teve o nome divulgado, estava caída em um canteiro da ES 010, com diversas perfurações no corpo.

A PM informou que quando os policiais chegaram ao local o jovem ainda estava vivo, mas, por conta da gravidade dos ferimentos, não teve condições de informar o que teria motivado e quem cometeu o crime.

Ele foi socorrido por equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Estadual Jayme Santos Neves, mas morreu ao dar entrada na unidade.

A Polícia Civil informou, por nota, que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra e que nenhum suspeito foi localizado até o momento. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.