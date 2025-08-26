Jovem desaparece ao pular em lagoa para fugir da polícia em Linhares

Um jovem desapareceu após pular em uma lagoa para fugir de agentes da Força Tática da Polícia Militar (PM) no bairro Araçá, próximo à ponte que liga ao bairro Interlagos, em Linhares , no Norte do Espírito Santo. O caso aconteceu na segunda-feira (25), enquanto militares faziam patrulhamento na região após receberem denúncias sobre tráfico de drogas na área.

A PM disse que, quando o suspeito viu os policiais, se jogou na lagoa, deixando para trás 13 buchas de maconha e um celular. A corporação informou que realizou um cerco à lagoa, com apoio do Corpo de Bombeiros, mas não conseguiu localizar o jovem "devido à sujeira e à baixa luminosidade". O material encontrado foi apreendido e entregue na 16ª Delegacia Regional de Linhares. A Polícia Civil foi procurada, mas não houve retorno até a publicação desta nota.