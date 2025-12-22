Jovem de Alagoas é morto a facadas após briga em alojamento no Norte do ES

Um jovem de 23 anos, natural de Alagoas e identificado como Jailton Nunes de Oliveira, morreu após ser atacado com facadas no pescoço em um alojamento localizado no Córrego São Vicente, zona rural de Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de sábado (20). Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vítima chegou a ser socorrida com vida por um motorista de ambulância e levado para um hospital no município de Rio Bananal, mas, após dar entrada na unidade, não resistiu aos ferimentos.