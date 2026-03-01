Jovem de 26 anos é assassinado a tiros em rua de São Mateus
Um jovem de 26 anos foi morto a tiros na noite de sábado (28), no bairro Vila Nova, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. A vítima foi identificada como Arthur Bitencur Franco. A motivação do crime não foi divulgada.
Durante os disparos, uma mulher acabou atingida e foi encaminhada ao Hospital Roberto Silvares. Ela contou à Polícia Militar que estava com amigos na rua quando o grupo foi surpreendido por um homem que se aproximou a pé e efetuou os tiros.
Outras testemunhas disseram às autoridades que havia mais de uma pessoa no momento do assassinato. Os suspeitos fugiram em um carro logo após o crime.
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo de Arthur foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, onde passará por necropsia antes de ser liberado aos familiares.