Uma mulher foi baleada e socorrida para o Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus Crédito: Divulgação | Sesa

Um jovem de 26 anos foi morto a tiros na noite de sábado (28), no bairro Vila Nova, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. A vítima foi identificada como Arthur Bitencur Franco. A motivação do crime não foi divulgada.

Durante os disparos, uma mulher acabou atingida e foi encaminhada ao Hospital Roberto Silvares. Ela contou à Polícia Militar que estava com amigos na rua quando o grupo foi surpreendido por um homem que se aproximou a pé e efetuou os tiros.

Outras testemunhas disseram às autoridades que havia mais de uma pessoa no momento do assassinato. Os suspeitos fugiram em um carro logo após o crime.