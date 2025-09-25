Jovem de 25 anos é preso em flagrante por receptação em Pinheiros

Homem é preso em flagrante por receptação em Pinheiros Crédito: Leitor | A Gazeta

Um jovem de 25 anos foi preso em flagrante por receptação em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo. A prisão aconteceu na manhã de quarta-feira (24), durante cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela Vara do Juiz das Garantias da 7ª Região. Segundo a Polícia Civil, Kaio Costa Correia estava em liberdade condicional havia cerca de dois meses.

A corporação informou que com o jovem foi apreendido um celular, que teria sido roubado na cidade de Montanha, também no Norte do Estado. De acordo com a Polícia Civil, Kaio tem passagens por lesão corporal, receptação e violência doméstica. Ele foi encaminhado à delegacia e está à disposição da Justiça.