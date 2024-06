Jovem de 23 anos é assassinado em discussão após sair de boate em Linhares

A Prefeitura de Iúna, na Região do Caparaó, abriu um processo seletivo simplificado para vagas de auxiliar de serviços gerais e enfermeiro-obstetra para atuar no Hospital Santa Casa. As inscrições começaram no dia 29 de maio e vão até as 17 horas da próxima segunda-feira (3).

Os interessados devem se inscrever no site da Prefeitura de Iúna, por meio da aba “Processos Seletivos”, localizada na página principal. O edital nº 01/2024 também está disponível para acesso no site do município. Ao todo, são duas vagas para auxiliar de serviços gerais, com remuneração de R$ 1.412,00 e uma vaga para enfermeiro obstetra, com remuneração de R$ 3.134,00.

As provas objetivas serão aplicadas no dia 16 de junho de 2024, das 9h às 11h, na EEEFM Santíssima Trindade, localizada na Rua Terpinha Lacerda, no bairro Guanabara.