Jovem de 21 anos morre em acidente entre moto caminhão em Rio Bananal

Publicado em 31/10/2025 às 11h50
Um jovem de 21 anos morreu em um acidente envolvendo a moto que ele pilotava e um caminhão, em Córrego Alegre, na zona rural de Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, na quinta-feira (30). Segundo a Polícia Militar (PM), o motorista contou que o motociclista estava em alta velocidade no sentido contrário, perdeu o controle da direção e colidiu com o para-choque e, em seguida, com o canto esquerdo da carroceria do veículo.

Como na região não havia sinal de telefonia móvel, o motorista do caminhão se deslocou até um ponto com cobertura e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas os socorristas confirmaram no local que o rapaz já estava morto. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML), em Linhares.

A PM informou que o motorista realizou o teste do bafômetro, que deu resultado negativo para a ingestão de bebida alcoólica. De acordo com a Polícia Civil, ele foi conduzido à Delegacia Regional de Linhares para prestar esclarecimentos e foi liberado, conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), já que permaneceu no local do acidente e prestou socorro à vítima. O caso segue sob investigação da Delegacia de Rio Bananal.

