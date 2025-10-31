Jovem de 21 anos morre em acidente entre moto caminhão em Rio Bananal

Motociclista morre após bater em caminhão em Rio Bananal Crédito: Reprodução | Leitor A Gazeta

Um jovem de 21 anos morreu em um acidente envolvendo a moto que ele pilotava e um caminhão, em Córrego Alegre, na zona rural de Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, na quinta-feira (30). Segundo a Polícia Militar (PM), o motorista contou que o motociclista estava em alta velocidade no sentido contrário, perdeu o controle da direção e colidiu com o para-choque e, em seguida, com o canto esquerdo da carroceria do veículo.

Como na região não havia sinal de telefonia móvel, o motorista do caminhão se deslocou até um ponto com cobertura e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas os socorristas confirmaram no local que o rapaz já estava morto. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML), em Linhares.