Jovem de 20 anos é morto a tiros dentro de barbearia, em Linhares

Um jovem identificado como Valdecir Gasparini, de 20 anos, foi morto a tiros na tarde deste sábado (06), no bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A Polícia Militar foi até o local do crime, mas, quando chegou, encontrou a vítima sem vida.



Testemunhas contaram aos policiais que o jovem entrou às pressas dentro de uma barbearia porque estava sendo perseguido por outros três homens. Minutos depois, os suspeitos também invadiram o estabelecimento e dispararam cerca de 20 vezes. Até o momento não se sabe o que motivou o crime.