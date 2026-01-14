Jovem de 18 anos é encontrado morto em Planalto Serrano, na Serra
Publicado em 14/01/2026 às 11h11
Um jovem de 18 anos foi encontrado morto em Planalto Serrano, na Serra, na tarde dessa terça-feira (13). De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima estava em uma área de mata, com hematomas e uma lesão na cabeça. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da Polícia Científica, em Vitória.
O caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Segundo a Polícia Civil, até o momento, nenhum suspeito foi detido, e detalhes da investigação não serão divulgados.