Jovem apontado como líder de facção criminosa em Sooretama é preso

Arma foi apreendida junto com líder do TCP em Sooretama Crédito: Polícia Civil

Um jovem de 19 anos, apontado como chefe local da organização criminosa Terceiro Comando Puro (TCP) em Sooretama foi preso pela Polícia Civil no Centro da cidade, na tarde de segunda-feira (18). Policiais civis realizavam um monitoramento de combate à organização criminosa que atua no tráfico de drogas na região do Pombal, nos bairros Dalvo Loureiro e Vale do Sol, e ao confirmarem a presença do suspeito no imóvel, acionaram apoio da Polícia Militar. O nome do preso não foi divulgado pela corporação.

Durante a entrada da polícia na casa onde o suspeito estava, ele jogou pela janela uma pistola calibre .380 e um carregador. Ao tentar resistir à prisão, ele e a companheira, uma mulher de 20 anos, foram contidos. Além da arma, carregador e 28 munições, também foi apreendida a motocicleta do suspeito. Há indícios de que tenha sido adquirida com dinheiro do tráfico.