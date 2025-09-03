Jogo do ES quase ganha prêmio milionário da Mega-Sena; veja números
Publicado em 03/09/2025 às 11h23
Uma aposta feita na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, na Região Sul do Espírito Santo, quase levou o prêmio milionário da Mega-Sena, sorteado na terça-feira (2). De acordo com a Caixa Econômica Federal, o bilhete foi registrado pela internet em um jogo simples — que custa R$ 6 — e acertou cinco das seis dezenas sorteadas, levando o prêmio de R$ 81.227,49.
Ninguém acertou os seis números do concurso 2909 e o prêmio acumulou em R$ 33 milhões. As dezenas sorteadas foram: 08 - 21 - 31 - 41 - 53 - 58.