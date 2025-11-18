Jogo de Itapemirim, no Sul do ES, ganha prêmio milionário na Lotofácil

Uma aposta feita em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, acertou 15 números do concurso 3540 da Lotofácil e ganhou R$ 1.393.089,65. O prêmio milionário poderia ser ainda maior para o capixaba se outros sete jogos pelo Brasil não tivessem a mesma sorte.

Segundo a Caixa Econômica Federal, bilhetes de Ribeirão das Neves (MG), Pinhais (PR), Pacaraima (RR), Porto Alegre (RS), São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ) também acertaram as dezenas e ganharam o mesmo valor — de quase R$ 1,4 milhão, cada. Os números sorteados foram: 01 - 02 - 03 - 05 - 06 - 09 - 10 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 22 - 23 - 25.