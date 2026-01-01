Joalheria de shopping é assaltada em Vila Velha, no ES

Um homem identificado como Magno Oliveira, de 29 anos, foi preso após assaltar uma joalheria em um shopping, no Centro de Vila Velha , na terça-feira (30). Segundo seguranças do estabelecimento, o jovem estava armado com uma faca, rendeu funcionárias e roubou cerca de R$ 100 mil em joias.

Durante a tentativa de fuga, um dos seguranças tentou conter o assaltante, mas ele conseguiu escapar em um primeiro momento. Depois, foi perseguido por populares e detido — momento em que a Guarda Municipal foi acionada, devido à confusão na região. Magno foi levado para Delegacia Regional de Vila Velha, autuado em flagrante por "roubo majorado pelo uso de arma branca" e encaminhado ao presídio.