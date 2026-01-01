Joalheria de shopping é assaltada em Vila Velha, no ES
Um homem identificado como Magno Oliveira, de 29 anos, foi preso após assaltar uma joalheria em um shopping, no Centro de Vila Velha, na terça-feira (30). Segundo seguranças do estabelecimento, o jovem estava armado com uma faca, rendeu funcionárias e roubou cerca de R$ 100 mil em joias.
Durante a tentativa de fuga, um dos seguranças tentou conter o assaltante, mas ele conseguiu escapar em um primeiro momento. Depois, foi perseguido por populares e detido — momento em que a Guarda Municipal foi acionada, devido à confusão na região. Magno foi levado para Delegacia Regional de Vila Velha, autuado em flagrante por "roubo majorado pelo uso de arma branca" e encaminhado ao presídio.
A reportagem tenta localizar a defesa do preso. O espaço segue aberto para manifestação.