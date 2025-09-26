A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Jiboia é resgatada em praça de Anchieta, no Sul do ES; veja vídeo

Publicado em 26/09/2025 às 13h18
O animal causou preocupação entre moradores, mas foi capturado com segurança pelos agentes

Uma jiboia foi resgatada pela Guarda Ambiental de Anchieta, no Sul do Espírito Santo, em uma praça do bairro Vila Samarco, na tarde de quinta-feira (25). O animal causou preocupação entre moradores, mas foi capturado com segurança pelos agentes.

Com o uso de equipamentos adequados, os agentes conseguiram pegar o animal e, após colocada em compartimento, a cobra foi devolvida ao seu habitat natural. A corporação reforça que, em casos como esse, a população deve acionar a equipe especializada e evitar qualquer tentativa de captura por conta própria. O telefone da Secretaria de Meio Ambiente é (28) 99271-1480.

 Guarda Ambiental resgata jiboia em bairro de Anchieta
 Guarda Ambiental resgata jiboia em bairro de Anchieta Crédito: Guarda Civil Municipal de Anchieta
Publicidade