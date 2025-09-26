Jiboia é resgatada em praça de Anchieta, no Sul do ES; veja vídeo

Uma jiboia foi resgatada pela Guarda Ambiental de Anchieta , no Sul do Espírito Santo, em uma praça do bairro Vila Samarco, na tarde de quinta-feira (25). O animal causou preocupação entre moradores, mas foi capturado com segurança pelos agentes.

Com o uso de equipamentos adequados, os agentes conseguiram pegar o animal e, após colocada em compartimento, a cobra foi devolvida ao seu habitat natural. A corporação reforça que, em casos como esse, a população deve acionar a equipe especializada e evitar qualquer tentativa de captura por conta própria. O telefone da Secretaria de Meio Ambiente é (28) 99271-1480.