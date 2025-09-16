Itapemirim confirma primeiro caso de dengue tipo 3 contraído no município
A Secretaria Municipal de Saúde de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, confirmou o primeiro caso de dengue sorotipo 3 no município. O registro, segundo divulgação da prefeitura nesta terça-feira (16) também representa o sétimo caso desse tipo no Espírito Santo.
O caso foi confirmado na última quinta-feira (11) e, segundo a prefeitura, o paciente é um jovem de 18 anos, residente no bairro de Itaoca. Ele está em recuperação em casa, apresentando boa evolução clínica.
A dengue sorotipo 3 (DENV-3) autóctone indica que a infecção ocorreu dentro do próprio território, ou seja, o paciente contraiu o vírus em Itapemirim, o que confirma a circulação local do DENV-3 — um dos quatro sorotipos da dengue. Diante do caso, a prefeitura reforçou a importância da intensificação das medidas de prevenção e controle do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença.