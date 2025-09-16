Itapemirim confirma primeiro caso de dengue tipo 3 contraído no município

A Secretaria Municipal de Saúde de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, confirmou o primeiro caso de dengue sorotipo 3 no município. O registro, segundo divulgação da prefeitura nesta terça-feira (16) também representa o sétimo caso desse tipo no Espírito Santo.

O caso foi confirmado na última quinta-feira (11) e, segundo a prefeitura, o paciente é um jovem de 18 anos, residente no bairro de Itaoca. Ele está em recuperação em casa, apresentando boa evolução clínica.