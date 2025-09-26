Irmãs são presas por furto de chocolate em Jardim da Penha

Duas irmãs foram presas em flagrante suspeitas de furtar produtos em um supermercado de Vitória, na noite de quinta-feira (25). A fiscal do estabelecimento localizado em Jardim da Penha acionou os seguranças ao perceber pela central de videomonitoramento que as duas teriam colocado chocolates em bolsas.

Segundo registro da Guarda Municipal de Vitória, Nicole e Nathalia Nunes, de 20 e 23 anos, foram abordadas próximo ao estacionamento do supermercado, momento em que os produtos furtados foram encontrados. As irmãs se ofereceram para pagar pelos chocolates, mas acabaram levadas para a delegacia — onde foram autuadas em flagrante por furto e encaminhadas ao presídio.