Irmãos são presos por roubar e agredir jovem após suspeita de furto em Guaçuí

Dois irmãos, de 25 e 28 anos, foram presos por roubar e agredir um homem com uma barra de ferro no bairro Manoel Monteiro Torres, em Guaçuí, no Caparaó do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (4). De acordo com a Polícia Civil, o crime teria ocorrido em 27 de janeiro e foi motivado pela suspeita de um furto que teria sido cometido pela vítima, um outro jovem de 25 anos. A agressão ainda foi registrada em vídeo pela esposa de um dos suspeitos.