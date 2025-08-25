Irmãos morrem e criança fica ferida em acidente em Boa Esperança

Dois irmãos morreram após o carro em que estavam despencar de uma ribanceira e capotar na ES 130, na zona rural de Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo, na noite desse domingo (24). Um menino de oito anos, filho de uma das vítimas, também estava no veículo e ficou ferido.

A Polícia Militar disse que o motorista, de 30 anos, perdeu o controle da direção do veículo ao realizar uma ultrapassagem e saiu da pista, capotando em seguida. Ele e o irmão, que estava no carona, morreram no local. A criança, filha do condutor, estava no banco traseiro. Ela foi socorrida e levada ao Hospital Cristo Rei, no Centro de Boa Esperança. Não há informações sobre o estado de saúde do menino.

A Polícia Científica (PCIES) disse que os corpos dos dois homens foram encaminhados para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina. A Polícia Civil afirmou que as circunstâncias do acidente serão apuradas pela Delegacia de Polícia (DP) de Boa Esperança.