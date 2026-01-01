Irmã mata irmão a golpe de faca durante briga em Vila Velha
Uma briga entre irmãos durante uma confraternização acabou em morte em Vila Velha, no Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (1º). Segundo a Polícia Militar, a vítima esfaqueada chegou a ser socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Riviera da Barra, onde teve o óbito confirmado.
Um familiar que estava na UPA contou à PM que a confusão ocorreu em uma residência no bairro Ponta da Fruta. Os envolvidos se agrediram fisicamente durante um desentendimento, e, depois, a vítima teria puxado o cabelo da irmã, que cortava um pedaço de carne com uma faca — momento em que ela reagiu e golpeou o irmão. As idades dos dois não foram divulgadas.
No entanto, após o ataque, a própria agressora prestou socorro e levou o irmão à UPA. Em seguida, ela saiu da unidade e não foi mais localizada. O crime será investigado pela Polícia Civil.