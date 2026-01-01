A Gazeta - Agora

Irmã mata irmão a golpe de faca durante briga em Vila Velha

Publicado em 01/01/2026 às 19h03

Uma briga entre irmãos durante uma confraternização acabou em morte em Vila Velha, no Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (1º). Segundo a Polícia Militar, a vítima esfaqueada chegou a ser socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Riviera da Barra, onde teve o óbito confirmado. 

Um familiar que estava na UPA contou à PM que a confusão ocorreu em uma residência no bairro Ponta da Fruta. Os envolvidos se agrediram fisicamente durante um desentendimento, e, depois, a vítima teria puxado o cabelo da irmã, que cortava um pedaço de carne com uma faca — momento em que ela reagiu e golpeou o irmão. As idades dos dois não foram divulgadas.

No entanto, após o ataque, a própria agressora prestou socorro e levou o irmão à UPA. Em seguida, ela saiu da unidade e não foi mais localizada. O crime será investigado pela Polícia Civil.

Seis pessoas ficam feridas em acidente com três carros na Serra

Publicado em 01/01/2026 às 20h04
Acidente envolvendo três veículos deixa seis feridos na Serra
Acidente envolvendo três veículos deixa seis feridos na Serra Crédito: Leitor A Gazeta

Seis pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo três veículos na Avenida Lagoa Juara, no bairro Costa Dourada, na Serra, na tarde desta quinta-feira (1º). A via chegou a ficar interditada durante o resgate das vítimas, que foram socorridas pelo Samu/192 (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Entre os feridos está uma adolescente de 12 anos. Todos foram encaminhados ao Hospital Estadual Jayme Santos Neves, no mesmo município. A Polícia Militar foi procurada pela reportagem, mas ainda não havia informações sobre a dinâmica do acidente. 

Tempestade com raios e forte chuva atingem Cachoeiro de Itapemirim, no ES

Publicado em 01/01/2026 às 19h47
O Estado está sob alertas de chuvas intensas e tempestades até sexta-feira (2)

Depois de um dia de sol intenso, o tempo virou em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, por volta das 19 horas desta quinta-feira (1º). A cidade foi surpreendida por uma tempestade com raios e forte chuva. Há registros de alagamentos em diversos pontos da cidade e moradores relatam falta de energia em pelo menos seis bairros: Paraíso, Amarelo, Zumbi, Bela Vista, Aeroporto e Jardim Américo. 

Espírito Santo está sob alertas de chuvas intensas e de tempestades até esta sexta-feira (2). Além disso, o Instituto Nacional de Meteorologia informou que a formação de um fenômeno pode trazer precipitações persistentes em território capixaba nos próximos dias. 

(Com informações de Matheus Passos, da TV Gazeta Sul)

Moradores voltam a reclamar da falta d'água em Colatina

Publicado em 01/01/2026 às 17h49
Falta d'água em Colatina
Calor extremo e torneiras secas em alguns bairros de Colatina Crédito: Leitor A Gazeta

Moradores de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, voltaram a reclamar da falta d’água em alguns bairros da cidade. Uma moradora do bairro São Marcos relatou que desde terça-feira (30) está com problemas no abastecimento. Segundo ela, na quarta-feira (31), a água chegou a retornar de forma fraca, mas por menos de três horas, e, desde então, as torneiras permanecem secas.

O Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental (Sanear) informou que intercorrências na rede de abastecimento podem estar relacionadas à alta demanda devido ao forte calor que atinge a cidade. Destacou ainda que mantém equipes de plantão e reforçou o pedido para que a população faça uso consciente da água até a normalização do sistema.

As equipes também estão realizando reparos na rede de abastecimento e a previsão é que o fornecimento de água seja gradualmente restabelecido após a conclusão dos serviços. Por isso, alguns bairros poderão ficar desabastecidos ou com a água em baixa pressão. São eles:

  • Morada do sol 
  • São Miguel
  • Antônio Damiani
  • Novo Horizonte
  • São Marcos
  • Parque dos jacarandás
  • Carlos Germano (parte baixa)
  • Morro do Café
  • Capa Preta
  • Vicente Soela I, II e III
  • Comunidade Morro Liberato
  • Morro Azul
  • XV de Outubro
  • Campestre
Festa clandestina termina em confronto a tiros com a PM em Vitória

Publicado em 01/01/2026 às 17h14

Uma festa clandestina terminou em confusão e troca de tiros entre criminosos e policiais militares na madrugada desta quinta-feira (1º), no bairro Jesus de Nazareth, em Vitória, Capital do Espírito Santo. Segundo a PM, no local havia grande aglomeração de pessoas, som em volume extremamente alto, indivíduos fazendo uso de drogas e suspeitos armados, que estavam posicionados na parte alta da comunidade, nas proximidades de um beco.

Com a chegada das equipes, algumas pessoas passaram a arremessar garrafas, pedras e copos de cerveja contra os policiais, mas a situação foi momentaneamente contida por meio do uso de spray de pimenta e munições de borracha. No entanto, quando os PMs se preparavam para deixar o local, novas agressões foram registradas. Durante nova tentativa de dispersão, um policial foi atingido por uma pedrada no colete balístico.

Ainda segundo a corporação, quando os policiais se aproximaram de um beco na parte alta do morro, homens armados efetuaram disparos de arma de fogo contra os militares, que revidaram. Após a troca de tiros, os criminosos fugiram em direção à região da torre do bairro, com acesso a uma área de mata, e não foram localizados. A festa clandestina foi encerrada. Não houve prisões.

Joalheria de shopping é assaltada em Vila Velha, no ES

Publicado em 01/01/2026 às 16h42

Um homem identificado como Magno Oliveira, de 29 anos, foi preso após assaltar uma joalheria em um shopping, no Centro de Vila Velha, na terça-feira (30). Segundo seguranças do estabelecimento, o jovem estava armado com uma faca, rendeu funcionárias e roubou cerca de R$ 100 mil em joias.

Durante a tentativa de fuga, um dos seguranças tentou conter o assaltante, mas ele conseguiu escapar em um primeiro momento. Depois, foi perseguido por populares e detido — momento em que a Guarda Municipal foi acionada, devido à confusão na região. Magno foi levado para Delegacia Regional de Vila Velha, autuado em flagrante por "roubo majorado pelo uso de arma branca" e encaminhado ao presídio.

A reportagem tenta localizar a defesa do preso. O espaço segue aberto para manifestação. 

Duas cidades do ES ficam entre as 10 mais quentes em todo o Brasil

Publicado em 01/01/2026 às 15h09

Duas cidades capixabas ficaram entre as 10 mais quentes em todo o Brasil no último dia de 2025, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo, ficou em oitavo lugar, com 37,4ºC. Já Alegre, que fica na Região Sul, alcançou o décimo lugar, com 37,1ºC.

  1. Jacarepaguá (RJ): 38,6ºC
  2. Ibotirama (BA): 38,2ºC
  3. Mantena (MG): 38,1ºC
  4. Araçuaí (MG): 38ºC
  5. Caicó (RN): 37,8ºC
  6. Muriaé (MG): 37,6
  7. Campos dos Goytacazes (RJ): 37,5ºC
  8. Cambuci (RJ) e Marilândia (ES): 37,4ºC
  9. Ibimirim (PE): 37,2ºC
  10. Alegre (ES): 37,1ºC

Apesar de o Espírito Santo estar sob quatro alertas meteorológicos de chuvas intensas e tempestades, as altas temperaturas devem permanecer em todo o território pelos próximos dias. 

Incêndio atinge restinga em Guriri durante virada de ano

Publicado em 01/01/2026 às 12h19
Fogo foi registrado em meio a festa da virada do ano

Um incêndio atingiu parte de uma vegetação de restinga em Guriri, no litoral de São Mateus, Norte do Espírito Santo, na noite da virada de ano. O fogo destruiu uma área próxima ao local onde milhares de pessoas se reuniram para acompanhar as comemorações para o novo ano.

As chamas chamaram a atenção do público que estava na região. A Prefeitura de São Mateus informou que um caminhão pipa do município foi acionado e apagou as chamas. A causa do incêndio ainda é desconhecida, mas o caso será investigado, afirmou o município. Não houve feridos e as festividades continuaram normalmente. O Corpo de Bombeiros informou que não foi acionado.

Homem é encontrado morto às margens da BR 259 em Colatina

Publicado em 01/01/2026 às 11h49

Um corpo de homem foi encontrado às margens da BR 259, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo, por volta das 21h30 de quarta-feira (31). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que foi acionada ao local, no Distrito de Baunilha, como possível atropelamento, mas não há detalhes sobre a ocorrência nem sobre a identidade da vítima. 

O cadáver foi levado pela Polícia Científica para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Colatina, onde análises vão apontar a causa da morte. O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Rede clandestina provocou falta de água em Guarapari e Anchieta

Publicado em 31/12/2025 às 19h08
Torneira pingando: a ordem é economizar água no ES
Cesan fez  corte das ligações irregulares Crédito: Divulgação

Moradores de Anchieta e Guarapari, no Litoral do Espírito Santo, contam que têm enfrentado dificuldades no abastecimento de água nos últimos dias. Além da alta demanda dos balneários, que atraem muitos turistas neste período, segundo a Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan), o problema foi agravado após a identificação de ligações clandestinas na rede de distribuição na localidade de Cachoeirinha, em Guarapari, na tarde da última terça-feira (30).

De acordo com a companhia, as captações ilegais eram destinadas ao abastecimento de residências e comprometeram o sistema, impactando clientes regulares não apenas em Guarapari, mas também em municípios vizinhos, como Anchieta. A Cesan informou que realizou o corte das ligações irregulares e reforçou que o furto de água é crime.

A empresa informou ainda que, devido ao consumo elevado e às altas temperaturas registradas neste período, a normalização completa do abastecimento pode levar mais tempo que o habitual. Para reduzir os impactos, estão sendo disponibilizados carros-pipa para complementar o fornecimento. O serviço pode ser solicitado pelo telefone 115, pelo aplicativo da companhia ou pelo WhatsApp 3422-0115. A Cesan orienta ainda a população para o uso consciente da água.

Vizinhos ouvem pedidos de socorro e homem é preso por tráfico em Guriri

Publicado em 31/12/2025 às 18h18
Suspeito foi preso após denúncias de moradores; no local também foram apreendidos drogas, arma, munições e outros materiais utilizados no tráfico
Homem é preso por tráfico de drogas no balneário de Guriri Crédito: Polícia Militar

Um homem foi preso por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo no balneário de Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, nesta quarta=feira (31), após denúncias de moradores sobre venda de drogas e pedidos de socorro vindos de uma residência.

Segundo a Polícia Militar, quando chegaram ao local, os policiais viram pela janela porções de maconha. Ao realizarem buscas no imóvel, as forças de segurança localizaram uma mochila em cima do telhado com uma arma de fogo, munições, maconha, crack e cocaína, além de balança de precisão e rádio comunicador.

Identificado como Gabriel Pereira do Espírito Santo, o suspeito confessou ser o dono de todo o material. Duas mulheres que estavam na casa foram liberadas por não terem envolvimento. O homem foi preso em flagrante e encaminhado, com os materiais apreendidos, à 18ª Delegacia Regional de São Mateus.

Os materiais apreendidos são

  • 1 Arma de fogo (garrucha) calibre 38
  • 1 munição calibre 38
  • 18 munições calibre 380
  • 21 munições calibre 9mm
  • 1 rádio comunicador 
  • 1 balança de precisão 
  • 60 pedras de crack
  • 4 buchas de maconha
  • 2 pedaços de crack (330 gramas)  
  • 1 papelote grande de cocaína (105 gramas)
  • 2 sacolas com 207 gramas de maconha 
  • 1 celular cor prata

Quatro cidades enfrentam falta de água no Litoral Sul do ES às vésperas do ano novo

Publicado em 31/12/2025 às 17h55
Arlete Alves enviou um vídeo mostrando as torneiras sem água nesta quarta-feira (31)

Além dos municípios de Itapemirim e MarataízesAnchieta e Guarapari, também enfrentam problemas com a falta de água, no Litoral Sul do Espírito Santo, nesta quarta-feira (31). Moradora do bairro Benevente, em Anchieta, Arlete Alves enviou um vídeo mostrando as torneiras sem cair nenhuma gota de água.

“A gente fica nesse calor sem tomar um banho decente. Se não tem água na rede, como vai encher a caixa-d'água?”, disse a moradora. O presidente da Associação Comunitária do bairro, João Simas, conta que o abastecimento está comprometido há pelo menos 3 dias. “O bairro todo está sem água. Em 2023 nós tivemos uma grande falta, então foram disponibilizados vários carros pipa. Neste ano, só mandaram um carro pipa para um bairro de quase 3 mil moradores”, revela Simas.

Na cidade vizinha, em Guarapari, um morador do bairro Recanto da Sereia, preferiu deixar o balneário e ir para outro município após passar dias sem água. Segundo a Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan), uma equipe seria enviada ao local para verificar a situação.

Quanto aos problemas de Anchieta, a Cesan informou que, na tarde de terça-feira (30), identificou captações clandestinas de água na localidade de Cachoeirinha, em Guarapari. As ligações irregulares comprometeram o sistema de distribuição e afetaram o abastecimento de clientes em outras áreas da cidade e municípios vizinhos.

A companhia disse que realizou o corte das ligações e reforçou que o furto de água é crime. Afirmou também que devido ao consumo elevado e às altas temperaturas, a normalização do abastecimento pode demorar mais que o habitual. Por fim, acrescentou que disponibilizou carros-pipa e orienta a população a praticar o consumo consciente. O serviço pode ser solicitado pelo telefone 115, pelo aplicativo da Cesan ou pelo WhatsApp 3422-0115.

Expectativa para a virada: primeiras tendas surgem na Praia de Camburi

Publicado em 31/12/2025 às 16h27
Espaços onde tendas estão sendo armadas foram liberados pela Prefeitura da Capital, que havia disponibilizado previamente as áreas por meio de agendamento Crédito: Ricardo Medeiros

Moradores e turistas começaram a montar as primeiras tendas na faixa de areia da Praia de Camburi, em Vitória, antecipando a celebração da virada de 2026 e a tradicional queima de fogos à beira-mar. A movimentação ocorreu na tarde desta quarta-feira (31) após a liberação dos espaços pela prefeitura da Capital, que havia disponibilizado previamente as áreas por meio de agendamento.

Ao todo, o município ofertou 530 áreas de 25 metros quadrados cada, com reservas encerradas no último dia 18 de dezembro. Conforme o decreto municipal, a montagem das tendas está autorizada exclusivamente nesta quarta-feira, entre 8h e 16h, enquanto a desmontagem deverá ser feita, obrigatoriamente, até as 18h do dia 1º de janeiro.

A prefeitura reforça que cada requerente tem direito a apenas uma tenda, permitido o agrupamento de, no máximo, duas áreas. Também é proibida a demarcação antecipada dos espaços com cordas, fitas, cercas ou outros materiais, assim como o uso das tendas para fins comerciais ou a instalação de estruturas que não tenham sido fornecidas pelo município.

Balsa com fogos de artifícios para a virada do ano
Balsa com fogos de artifícios para a virada do ano Crédito: Ricardo Medeiros

Ex-funcionário de banco é preso por suspeita de desviar dinheiro em Linhares

Publicado em 31/12/2025 às 14h59
Polícia Civil de Linhares investiga o caso.
Polícia Civil de Linhares investiga o caso. Crédito: PCES/ Divulgação

Suspeito de desviar dinheiro de um banco público, um advogado de 44 anos está na mira da Justiça capixaba e acabou preso, de forma preventiva, por supostas ameaças a testemunhas, na última segunda-feira (29), no Centro de Linhares, no Norte do Espírito Santo.

Ex-funcionário da instituição financeira, o homem teria, segundo a Polícia Civil, usado uma empresa em nome de familiares para transferir os recursos. Ele também foi alvo de mandados de busca e apreensão, cumpridos pela Delegacia de Combate à Corrupção (Decor). De acordo com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES), a organização acompanhou a operação para garantir os direitos do profissional.

O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e as investigações ainda estão em andamento.

Defesa Civil alerta para o risco de desabamento em falésia de Marataízes

Publicado em 31/12/2025 às 14h11
O local, segundo o órgão, ainda apresenta instabilidade e pode haver deslizamento de terra

A Defesa Civil de Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, fez um alerta para que moradores e turistas não se aproximem da primeira falésia, que fica logo após Praia dos Cações. O local, segundo o órgão, apresenta instabilidade e há risco de deslizamento de terra.

O coordenador da Defesa Civil do município, Jones Toledo, disse em vídeo divulgado nas redes sociais sobre o perigo geológico. O processo é natural, mas o local segue em monitoramento. “Estamos no verão, temos muitos turistas e moradores que querem aproveitar a sombra das falésias. Orientamos que mantenha a distância para não acontecer nenhum risco”, explicou Toledo.

Em agosto deste ano, mais de 300 metros de extensão da Praia dos Cações foram interditados após o desabamento de parte das falésias.

Falésia em Marataízes
Falésia em Marataízes apresenta rachaduras e risco de queda Crédito: Defesa Civil de Marataízes

Servidores serão investigados após criança morrer afogada em Presidente Kennedy

Publicado em 31/12/2025 às 13h58
Criança se afogou em piscina particular e foi socorrida, mas morreu em unidade de saúde em Presidente Kennedy
Criança se afogou em piscina particular e foi socorrida, mas morreu antes de dar entrada em unidade de saúde Crédito: Leitor/A Gazeta

Três servidores de Presidente Kennedy foram autuados em flagrante por homicídio culposo por omissão após a morte do menino de 4 anos, vítima de afogamento na tarde de terça-feira (30). O caso aconteceu em uma piscina particular, na localidade de São Salvador, zona rural do município, localizado no Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, duas mulheres (27 e 42 anos) e um homem (41 anos) foram liberados após o pagamento de fiança e responderão em liberdade.

Segundo a Guarda Municipal, a criança morava em uma casa de acolhimento e estaria em uma recreação sob supervisão dos cuidadores. Mesmo socorrida, a vítima chegou à unidade hospitalar sem vida.

Aos guardas, as responsáveis pela casa de acolhimento informaram que não estavam durante o evento. Os cuidadores, segundo a instituição, estavam em estado de choque. Todos os envolvidos, de acordo com a corporação, foram conduzidos à delegacia de Itapemirim para prestar esclarecimentos.

Por meio de nota, a Prefeitura de Presidente Kennedy disse que a Controladoria Municipal foi acionada para investigar o caso e a possibilidade de infrações administrativas praticadas por servidores públicos. O município decretou luto de três dias. 

Suspeito de matar cuidador de idosos em apartamento na Serra é preso

Publicado em 31/12/2025 às 13h16
Thiago Gonçalves Sttofel (sem camisa) é suspeito de matar Gabriel Costa de Castro (blusa vermelha)
Thiago (sem camisa) foi preso. Gabriel (blusa vermelha) foi assassinado Crédito: Arquivo da família

O suspeito de matar um cuidador de idosos dentro do apartamento da vítima, na Serra, foi preso na terça-feira (30). Segundo a Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo (Sejus), Thiago Gonçalves Sttofel, de 26 anos, está no Centro de Triagem de Viana. Gabriel Costa de Castro tinha 35 anos e foi encontrado morto no imóvel em que morava, no bairro Ourimar. O corpo tinha marcas de golpes de faca.

Segundo a família da vítima, os dois teriam um relacionamento amoroso, e Thiago foi visto pelas câmeras do condomínio saindo do apartamento após o crime. No domingo (28), o suspeito teria ido a uma clínica psiquiátrica alegando estar em surto, mas recebeu alta no dia seguinte, quando acabou preso. "Ele contou que conheceu um rapaz, mas não deu muitos detalhes. Agora, o que nos resta é esperar, não tem muito o que fazer. Nada vai trazer meu irmão de volta. A gente só torce para que a justiça seja feita", desabafou uma irmã da vítima ao repórter André Afonso, da TV Gazeta.

O crime segue em investigação pela Polícia Civil. A reportagem tenta localizar a defesa do suspeito preso. O espaço segue aberto para manifestações. 

Cidades lotadas e falta d'água em regiões do Litoral Sul do ES

Publicado em 31/12/2025 às 12h03
Moradores enfrentam falta de água no Litoral Sul
Moradores enfrentam falta d'água há dias em cidades do Litoral Sul Crédito: Leitor | A Gazeta

Moradores de Itapemirim e de Marataízes, cidades que ficam no Litoral Sul do Espírito Santo, estão sofrendo há dias com problemas no abastecimento de água. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) avalia que as complicações na distribuição estão relacionadas à alta demanda nos municípios, que atraem muitos turistas neste período de férias.

Para contornar a situação em Itapemirim, o órgão afirmou que fez uma força-tarefa até as 23h de terça-feira (30) para a despressurização da rede de abastecimento, instalando uma nova bomba de alta pressão. A previsão é de que o serviço seja normalizado até o fim da noite desta quarta (31). 

Já em Marataízes, o SAAE trabalha com uma solução emergencial que inclui a operação de cinco caminhões-pipa, que transportam água até a estação de bombeamento na região de Cações para garantir o abastecimento aos imóveis. O órgão pede que moradores e turistas utilizem a água de forma consciente e evitem desperdícios.

"Estamos enfrentando um momento de dificuldade no abastecimento de água em Itapemirim e Marataízes. Diante dessa situação, o Saae está atuando de forma imediata e responsável, disponibilizando 30 caminhões-pipa para atender a população dos dois municípios. Essa é uma medida emergencial para minimizar os impactos e garantir o acesso à água enquanto trabalhamos para a regularização total do abastecimento. Seguimos acompanhando de perto a situação, com equipes técnicas mobilizadas e compromisso total com a população", informou o diretor do Saae, Mauricio Moreira.

Adolescente morre após ser atingido por árvore de eucalipto em Jaguaré

Publicado em 31/12/2025 às 11h39

Um adolescente de 14 anos morreu após ser atingido por uma árvore de eucalipto no Centro de Jaguaré, Norte do Espírito Santo, na terça-feira (30). Thalisson de Jesus Ferrari foi socorrido e levado para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. As circunstâncias do acidente não foram divulgadas, e o caso será investigado pela Polícia Civil. 

No início do mês, outro adolescente morreu em acidente semelhante, em Itapemirim, no sul capixaba. Na ocasião, Ray Cabral Lima trabalhava cortando árvores de eucalipto na localidade de Campo Acima, quando uma tora o atingiu.

Um dos criminosos mais procurados do ES é preso em fazenda de MG

Publicado em 31/12/2025 às 11h04
Homem procurado pela Polícia Civil
Daniel Scopel foi preso em Pequeri (MG) Crédito: Divulgação | PCES

Um dos criminosos mais procurados do Espírito Santo foi preso em Minas Gerais, na terça-feira (30). Daniel Scopel, 36 anos, era foragido da Justiça de Linhares, no norte capixaba. Ele estava trabalhando em uma fazenda na cidade de Pequeri, Zona da Mata mineira, havia dois meses, e usava o nome 'Thiago'.

Segundo informações do g1 Zona da Mata, antes de chegar a Pequeri, o criminoso teria se escondido por quatro anos em Juiz de Fora, também em Minas Gerais. De acordo com a Polícia Civil do Espírito Santo, Daniel Scopel é considerado de alta periculosidade e era procurado por crimes como assassinatos, roubos e tráfico de drogas.  Ele foi levado para a Delegacia em Juiz de Fora, onde aguardará os trâmites para transferência ao sistema prisional capixaba.

A reportagem tenta localizar a defesa do preso. O espaço segue aberto para manifestações.