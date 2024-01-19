IPAJM libera lista de recadastramento de aposentados e pensionistas

O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito (IPAJM) informou, nesta quinta-feira (18), que a lista nominal de aposentados e pensionistas não recadastrados em 2023, que fizeram aniversário entre setembro e dezembro, já está disponível para consulta.

Ao todo, são quase 4 mil beneficiários do IPAJM, entre aposentados e pensionistas, que deveriam ter feito o recadastramento ano passado (no período de setembro a dezembro) e não o fizeram. O prazo para fazê-lo vai até o dia 31/01/2024, caso contrário terão o pagamento suspenso. Essas pessoas fazem parte do último período do recadastramento de 2023 (beneficiários aniversariantes de setembro a dezembro 2023).