Investigado e PM são presos com mais de R$ 1 milhão em ação na Serra

Um investigado por ser "laranja" de um grupo criminoso especializado em fraudes eletrônicas bancárias e um policial militar da reserva que fazia a segurança dele foram presos em flagrante por lavagem de dinheiro na Serra, nesta segunda-feira (8). A Polícia Federal informou que foram apreendidos com a dupla mais de um milhão de reais (R$ 1.130.000,00), além de dois veículos de alto valor (não revelado), uma pistola, carregadores e munições diversas.