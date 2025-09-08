Investigado e PM são presos com mais de R$ 1 milhão em ação na Serra
Um investigado por ser "laranja" de um grupo criminoso especializado em fraudes eletrônicas bancárias e um policial militar da reserva que fazia a segurança dele foram presos em flagrante por lavagem de dinheiro na Serra, nesta segunda-feira (8). A Polícia Federal informou que foram apreendidos com a dupla mais de um milhão de reais (R$ 1.130.000,00), além de dois veículos de alto valor (não revelado), uma pistola, carregadores e munições diversas.
A corporação não divulgou mais detalhes sobre o crime nem o nome dos presos. Esclareceu apenas que a ação foi coordenada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Espírito Santo (Ficco/ES) — que une agentes da Polícia Federal, Secretaria Nacional de Políticas Penais, Polícia Civil, Polícia Militar, Secretaria de Estado de Segurança Pública e das Guardas Municipais de Vitória, Vila Velha, Serra e Viana.