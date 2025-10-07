Intoxicação por metanol: notificações sobem no ES, mas maioria é descartada
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgou um novo balanço sobre o risco de intoxicação por metanol no Espírito Santo, na noite desta terça-feira (7): o Estado saiu de nove casos notificados como suspeitos para 12. Desses, 11 foram descartados e apenas um segue em monitoramento, no município de Colatina, no Noroeste capixaba. O Espírito Santo não tem nenhum caso confirmado.
A notificação de um caso suspeito ocorre assim que o paciente dá entrada no serviço de saúde, seja público ou privado. Ainda que o caso em monitoramento resulte em exames clínicos negativos, o paciente deve ficar em observação por 24h no serviço de saúde onde foi atendido, conforme protocolo do Ministério da Saúde.
Atualmente, os 12 casos notificados como suspeitos no Estado foram registrados em Guaçuí, Serra, Viana, Vila Velha, Cariacica, Marataízes e Vitória. Desses, 11 foram descartados e o de Colatina segue em monitoramento.