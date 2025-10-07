Intoxicação por metanol: notificações sobem no ES, mas maioria é descartada

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgou um novo balanço sobre o risco de intoxicação por metanol no Espírito Santo, na noite desta terça-feira (7): o Estado saiu de nove casos notificados como suspeitos para 12. Desses, 11 foram descartados e apenas um segue em monitoramento, no município de Colatina, no Noroeste capixaba. O Espírito Santo não tem nenhum caso confirmado.

A notificação de um caso suspeito ocorre assim que o paciente dá entrada no serviço de saúde, seja público ou privado. Ainda que o caso em monitoramento resulte em exames clínicos negativos, o paciente deve ficar em observação por 24h no serviço de saúde onde foi atendido, conforme protocolo do Ministério da Saúde.