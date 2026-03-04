Interdição total da BR 101 em Anchieta para detonação de rochas
Publicado em 04/03/2026 às 17h45
Um trecho da BR 101 em Anchieta, no Sul do Espírito Santo, será interditado por uma hora na quinta-feira (5). Segundo a Ecovias Capixaba, o bloqueio é necessário devido ao uso de explosivos. O serviço será realizado das 12h às 13h no quilômetro 359, próximo ao acesso para Alfredo Chaves.
A detonação integra as obras de duplicação da rodovia federal no trecho entre Anchieta e Iconha, com previsão de conclusão até o fim do ano.