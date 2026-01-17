Instituto renova alerta para chuvas intensas no Espírito Santo
Publicado em 17/01/2026 às 11h08
O Instituto Nacional de Meteorologia renovou o alerta de chuvas intensas para algumas regiões no Espírito Santo. No aviso divulgado na manhã deste sábado (17), pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos (40-60 km/h). Nestas condições existe o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
O alerta é válido até às 9h deste domingo (18) e concentra-se, principalmente, para municípios nas regiões Sul, Serrana, Caparaó e Grande Vitória.
- Cidades em alerta de acordo com o Inmet:
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- São José do Calçado
- Serra
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
- Vitória