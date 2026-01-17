Instituto renova alerta para chuvas intensas no Espírito Santo

O Instituto Nacional de Meteorologia renovou o alerta de chuvas intensas para algumas regiões no Espírito Santo. No aviso divulgado na manhã deste sábado (17), pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos (40-60 km/h). Nestas condições existe o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.