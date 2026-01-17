A Gazeta - Agora

Instituto renova alerta para chuvas intensas no Espírito Santo

Publicado em 17/01/2026 às 11h08
Tempo chuvoso, nublado, tempo fechado, aquaviário
A manhã deste sábado, em Vitória, foi de tempo nublado e abafado; a Capital capixaba é uma das cidades em alerta para chuvas Crédito: Fernando Madeira

O Instituto Nacional de Meteorologia renovou o alerta de chuvas intensas para algumas regiões no Espírito Santo. No aviso divulgado na manhã deste sábado (17), pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos (40-60 km/h). Nestas condições existe o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

O alerta é válido até às 9h deste domingo (18) e concentra-se, principalmente, para municípios nas regiões Sul, Serrana, Caparaó e Grande Vitória. 

  • Cidades em alerta de acordo com o Inmet:
  • Alegre
  • Alfredo Chaves
  • Anchieta
  • Apiacá
  • Atílio Vivacqua
  • Bom Jesus do Norte
  • Brejetuba
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Cariacica
  • Castelo
  • Conceição do Castelo
  • Divino de São Lourenço
  • Domingos Martins
  • Dores do Rio Preto
  • Guaçuí
  • Guarapari
  • Ibatiba
  • Ibitirama
  • Iconha
  • Irupi
  • Itapemirim
  • Iúna
  • Jerônimo Monteiro
  • Marataízes
  • Marechal Floriano
  • Mimoso do Sul
  • Muniz Freire
  • Muqui
  • Piúma
  • Presidente Kennedy
  • Rio Novo do Sul
  • Santa Leopoldina
  • São José do Calçado
  • Serra
  • Vargem Alta
  • Venda Nova do Imigrante
  • Viana
  • Vila Velha
  • Vitória
