Inquilina é presa após discussão com dono de imóvel por aluguel atrasado em Vila Velha

Um aposentado de 70 anos teve o carro depredado por sua inquilina, de 32 anos, após solicitar a desocupação da casa onde ela morava, na tarde de segunda-feira (1º), no bairro Soteco, em Vila Velha. A mulher, identificada como Saionara dos Santos, também quebrou parte do interior da residência.

Aposentado tem carro quebrado após pedir inquilina para sair de casa Crédito: Fabrício Christ

Questionada pela Polícia Militar, ela confessou o crime e afirmou ter agido em um momento de descontrole, utilizando um martelo para golpear o veículo do proprietário, danificando vidros e lataria.

O homem relatou que a situação começou depois que ele pediu a casa de volta, já que a inquilina estava há três meses sem pagar o aluguel. Diante da cobrança, Saionara passou a quebrar o carro dele e a destruir objetos dentro da residência.

Ainda segundo a vítima, a suspeita, que é adestradora de cães e chegou a usar três cachorros da raça Pitbull para ameaçar ele e a esposa. O casal também não conseguia circular livremente nas áreas externas da casa, pois ela dizia que soltaria os animais. Conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, de outubro para cá, o casal registrou dois boletins de ocorrência contra a inquilina.