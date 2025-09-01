Inmet emite alerta de chuvas para 51 municípios do ES; veja a lista
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de acumulado de chuvas para todo o litoral do Espírito Santo e algumas cidades de outras regiões, com grau de severidade "perigo potencial" (cor amarela), válido para 51 municípios da manhã desta segunda-feira (1º) até 10h de terça-feira (2). A previsão é de chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, ou até 50 milímetros por dia.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de acumulado de chuvas para todo o litoral do Espírito Santo, com nível de severidade "perigo potencial", válido para 51 municípios, das 10h desta segunda-feira (1) até 10h de terça-feira (2). A previsão é de chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, ou até 50 milímetros por dia.
O alerta é classificado com a cor amarela, o primeiro nível da escala de risco do Inmet — seguido pelos níveis laranja (perigo) e vermelho (grande perigo). Nas 51 cidades abrangidas pelo aviso, há risco baixo de alagamentos e pequenos deslizamentos em áreas de risco. Veja abaixo a lista dos municípios afetados:
- Alegre;
- Alfredo Chaves;
- Anchieta;
- Apiacá;
- Aracruz;
- Atílio Vivacqua;
- Boa Esperança;
- Bom Jesus do Norte;
- Cachoeiro de Itapemirim;
- Cariacica;
- Castelo;
- Colatina;
- Conceição da Barra;
- Domingos Martins;
- Fundão;
- Governador Lindenberg;
- Guarapari;
- Ibiraçu;
- Iconha;
- Itapemirim;
- Jaguaré;
- Jerônimo Monteiro;
- João Neiva;
- Linhares;
- Marataízes;
- Marechal Floriano;
- Marilândia;
- Mimoso do Sul;
- Montanha;
- Muqui;
- Pedro Canário;
- Pinheiros;
- Piúma;
- Presidente Kennedy;
- Rio Bananal;
- Rio Novo do Sul;
- Santa Leopoldina;
- Santa Maria de Jetibá;
- Santa Teresa;
- São Domingos do Norte;
- São Gabriel da Palha;
- São José do Calçado;
- São Mateus;
- São Roque do Canaã;
- Serra;
- Sooretama;
- Vargem Alta;
- Viana;
- Vila Valério;
- Vila Velha;
- Vitória.