Inmet emite alerta de chuvas para 51 municípios do ES; veja a lista

Alerta do Inmet passa por todo o litoral do Espírito Santo Crédito: Reprodução Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de acumulado de chuvas para todo o litoral do Espírito Santo e algumas cidades de outras regiões, com grau de severidade "perigo potencial" (cor amarela), válido para 51 municípios da manhã desta segunda-feira (1º) até 10h de terça-feira (2). A previsão é de chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, ou até 50 milímetros por dia.

O alerta é classificado com a cor amarela, o primeiro nível da escala de risco do Inmet — seguido pelos níveis laranja (perigo) e vermelho (grande perigo). Nas 51 cidades abrangidas pelo aviso, há risco baixo de alagamentos e pequenos deslizamentos em áreas de risco. Veja abaixo a lista dos municípios afetados: