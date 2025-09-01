A Gazeta - Agora

Inmet emite alerta de chuvas para 51 municípios do ES; veja a lista

Publicado em 01/09/2025 às 11h55
Alerta do Inmet passa por todo o litoral do Espírito Santo
Alerta do Inmet passa por todo o litoral do Espírito Santo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de acumulado de chuvas para todo o litoral do Espírito Santo, com nível de severidade "perigo potencial", válido para 51 municípios, das 10h desta segunda-feira (1) até 10h de terça-feira (2). A previsão é de chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, ou até 50 milímetros por dia.

O alerta é classificado com a cor amarela, o primeiro nível da escala de risco do Inmet — seguido pelos níveis laranja (perigo) e vermelho (grande perigo). Nas 51 cidades abrangidas pelo aviso, há risco baixo de alagamentos e pequenos deslizamentos em áreas de risco. Veja abaixo a lista dos municípios afetados:

  1. Alegre; 
  2. Alfredo Chaves; 
  3. Anchieta; 
  4. Apiacá; 
  5. Aracruz; 
  6. Atílio Vivacqua; 
  7. Boa Esperança; 
  8. Bom Jesus do Norte; 
  9. Cachoeiro de Itapemirim; 
  10. Cariacica; 
  11. Castelo; 
  12. Colatina; 
  13. Conceição da Barra; 
  14. Domingos Martins; 
  15. Fundão; 
  16. Governador Lindenberg; 
  17. Guarapari; 
  18. Ibiraçu; 
  19. Iconha; 
  20. Itapemirim; 
  21. Jaguaré; 
  22. Jerônimo Monteiro; 
  23. João Neiva; 
  24. Linhares; 
  25. Marataízes; 
  26. Marechal Floriano;
  27. Marilândia; 
  28. Mimoso do Sul; 
  29. Montanha; 
  30. Muqui; 
  31. Pedro Canário; 
  32. Pinheiros; 
  33. Piúma; 
  34. Presidente Kennedy; 
  35. Rio Bananal; 
  36. Rio Novo do Sul; 
  37. Santa Leopoldina; 
  38. Santa Maria de Jetibá; 
  39. Santa Teresa; 
  40. São Domingos do Norte; 
  41. São Gabriel da Palha; 
  42. São José do Calçado; 
  43. São Mateus; 
  44. São Roque do Canaã; 
  45. Serra; 
  46. Sooretama; 
  47. Vargem Alta; 
  48. Viana; 
  49. Vila Valério; 
  50. Vila Velha; 
  51. Vitória.
