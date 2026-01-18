Inmet emite alerta de chuvas intensas para 44 cidades do Espírito Santo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou neste domingo (18) um alerta de chuvas intensas para 44 municípios do Espírito Santo. O aviso é da cor amarela, o mais baixo na escala de risco, e vale até a manhã de segunda-feira (19). A previsão é de chuvas de até 50 milímetros ao dia e ventos que podem alcançar 60km/h. [Veja aqui como se mede chuva]