Inmet emite alerta de chuvas intensas para 44 cidades do Espírito Santo
Publicado em 18/01/2026 às 10h16
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou neste domingo (18) um alerta de chuvas intensas para 44 municípios do Espírito Santo. O aviso é da cor amarela, o mais baixo na escala de risco, e vale até a manhã de segunda-feira (19). A previsão é de chuvas de até 50 milímetros ao dia e ventos que podem alcançar 60km/h. [Veja aqui como se mede chuva]
CIDADES SOB ALERTA
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alegre
- Alto Rio Novo
- Apiacá
- Atílio Vivácqua
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Ecoporanga
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama;
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Laranja da Terra
- Mantenópolis
- Marataízes
- Mimoso do Sul
- Montanha
- Mucurici
- Muniz Freire
- Muqui
- Pancas
- Pedro Canário
- Piúma
- Ponto Belo
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Vila Pavão