Inmet emite alerta de chuvas intensas para 44 cidades do Espírito Santo

Publicado em 18/01/2026 às 10h16

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou neste domingo (18) um alerta de chuvas intensas para 44 municípios do Espírito Santo. O aviso é da cor amarela, o mais baixo na escala de risco, e vale até a manhã de segunda-feira (19). A previsão é de chuvas de até 50 milímetros ao dia e ventos que podem alcançar 60km/h. [Veja aqui como se mede chuva]

CIDADES SOB ALERTA

  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alegre
  5. Alto Rio Novo
  6.  Apiacá 
  7. Atílio Vivácqua
  8. Baixo Guandu
  9. Barra de São Francisco
  10. Bom Jesus do Norte
  11. Brejetuba
  12. Cachoeiro de Itapemirim
  13. Castelo
  14. Conceição do Castelo
  15. Divino de São Lourenço
  16. Domingos Martins
  17. Dores do Rio Preto
  18. Ecoporanga
  19. Guaçuí
  20. Ibatiba
  21. Ibitirama; 
  22. Iconha
  23. Irupi
  24. Itapemirim
  25. Iúna
  26. Jerônimo Monteiro
  27. Laranja da Terra
  28. Mantenópolis
  29. Marataízes
  30. Mimoso do Sul
  31.  Montanha
  32. Mucurici
  33. Muniz Freire
  34. Muqui
  35. Pancas
  36. Pedro Canário
  37. Piúma
  38. Ponto Belo
  39.  Presidente Kennedy
  40. Rio Novo do Sul
  41. São José do Calçado
  42. Vargem Alta
  43. Venda Nova do Imigrante
  44.  Vila Pavão
