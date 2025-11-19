Informações dos Correios ajudam a polícia a prender quadrilha no ES

Seis suspeitos foram presos e drogas, munições e equipamentos usados pelo grupo foram apreendidos Crédito: Polícia Civil

Uma quadrilha envolvida com o tráfico de drogas foi desarticulada pelas Polícias Civil e Militar em Mantenópolis, na região Noroeste do Espírito Santo, na terça-feira (18). A operação prendeu seis suspeitos e começou após informações repassadas pela Subgerência de Segurança Corporativa dos Correios, que identificou o envio de insumos usados no comércio de entorpecentes para integrantes do grupo. Com esses dados, a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão em diversos pontos da cidade.

Durante a ação, foram apreendidas drogas, munições, cerca de 1.000 microtubos, uma balança, um drone, anotações ligadas ao tráfico, R$ 2.800 em dinheiro e oito celulares. Parte do material estava escondida em uma área de difícil acesso. Cinco suspeitos, incluindo um de nacionalidade espanhola, foram presos em flagrante. Um sexto homem foi detido devido a um mandado de prisão em aberto.