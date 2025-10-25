A Gazeta - Agora

Incêndio em casa mobiliza Corpo de Bombeiros em Colatina

Publicado em 25/10/2025 às 14h12
Incêndio em residência mobiliza Corpo de Bombeiros em Colatina Crédito: Enzo Teixeira

Um incêndio em uma casa no bairro Bela Vista, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar na noite desta quinta-feira (24). Ninguém se feriu.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o incêndio começou por volta das 20h. Testemunhas acionaram o Corpo de Bombeiros após perceberem as chamas altas e o risco de o incêndio se espalhar para imóveis vizinhos e alcançar a rede elétrica. O morador conseguiu sair do local antes da chegada das equipes

Quando os bombeiros chegaram, o incêndio já havia sido controlado pelos moradores, restando apenas pequenos focos. O proprietário informou que não havia necessidade de perícia no local.

