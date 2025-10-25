Incêndio em casa mobiliza Corpo de Bombeiros em Colatina
Um incêndio em uma casa no bairro Bela Vista, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar na noite desta quinta-feira (24). Ninguém se feriu.
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o incêndio começou por volta das 20h. Testemunhas acionaram o Corpo de Bombeiros após perceberem as chamas altas e o risco de o incêndio se espalhar para imóveis vizinhos e alcançar a rede elétrica. O morador conseguiu sair do local antes da chegada das equipes
Quando os bombeiros chegaram, o incêndio já havia sido controlado pelos moradores, restando apenas pequenos focos. O proprietário informou que não havia necessidade de perícia no local.