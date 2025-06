Fogo

Incêndio destrói parte de bar em Cachoeiro de Itapemirim

Um incêndio atingiu um bar localizado na região de Morro Grande, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, e destruiu parte do estabelecimento neste domingo (22). O Corpo de Bombeiros informou que foram acionados por volta de 14h15 para controlar as chamas no local. Ainda não há informações sobre o que pode ter provocado o incêndio. Não houve vítimas.