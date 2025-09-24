Incêndio destrói casa em São Roque do Canaã e família escapa ilesa

Um incêndio atingiu uma residência no bairro Vila Verde, em São Roque do Canaã, no Noroeste do Espírito Santo, por volta das 3h da manhã de terça-feira (23). Segundo o Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou ao local, o fogo já havia sido controlado pelos vizinhos, com apoio da Defesa Civil Municipal e da Polícia Militar (PM). Uma mulher e os dois filhos estavam na casa. Ninguém ficou ferido, mas a família teve os pertences destruídos pelas chamas.

De acordo com a apuração da TV Gazeta Noroeste, a moradora relatou à Defesa Civil que, ao perceber a fumaça escura, pegou seus filhos, de 4 anos e de 5 meses, e saiu rastejando até conseguir deixar a residência. O telhado da casa caiu e as paredes apresentam risco de desabamento. O imóvel foi interditado e a causa do incêndio ainda não foi identificada.