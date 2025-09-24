A Gazeta - Agora

Incêndio destrói casa em São Roque do Canaã e família escapa ilesa

Publicado em 24/09/2025 às 10h57
Casa fica destruída após incêndio

Um incêndio atingiu uma residência no bairro Vila Verde, em São Roque do Canaã, no Noroeste do Espírito Santo, por volta das 3h da manhã de terça-feira (23). Segundo o Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou ao local, o fogo já havia sido controlado pelos vizinhos, com apoio da Defesa Civil Municipal e da Polícia Militar (PM). Uma mulher e os dois filhos estavam na casa. Ninguém ficou ferido, mas a família teve os pertences destruídos pelas chamas.

De acordo com a apuração da TV Gazeta Noroeste, a moradora relatou à Defesa Civil que, ao perceber a fumaça escura, pegou seus filhos, de 4 anos e de 5 meses, e saiu rastejando até conseguir deixar a residência. O telhado da casa caiu e as paredes apresentam risco de desabamento. O imóvel foi interditado e a causa do incêndio ainda não foi identificada.

A Prefeitura de São Roque do Canaã informou que a equipe de assistência social acompanha o caso, oferecendo suporte à família, principalmente com alimentos e roupas. A Secretaria Municipal de Saúde também presta atendimento, com acompanhamento médico e psicológico. Vizinhos da família realizaram uma campanha de ajuda para auxiliar os moradores afetados pelo incêndio. A Polícia Militar foi procurada, mas não havia se manifestado até a publicação desta matéria.

