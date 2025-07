Fogo

Incêndio destrói casa e danifica 2 imóveis vizinhos em Marechal Floriano

Um incêndio destruiu uma casa e danificou outras duas residências vizinhas no Centro de Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo, no início tarde de terça-feira (1°). Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo — que começou em local usado como depósito — foi controlado e ninguém se feriu. A causa das chamas ainda será apurada pela corporação, que recebeu apoio da Polícia Militar na ocorrência.