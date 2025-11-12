Incêndio destrói apartamento e mata cachorro em Vila Velha; vídeo

Um incêndio atingiu um apartamento localizado no 15º andar de um edifício no bairro Ataíde, em Vila Velha, na noite de terça-feira (11). O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 21h30 e, ao chegar ao local, constatou que o fogo já consumia parte do imóvel.

Os militares realizaram o trabalho de combate e extinção das chamas, conseguindo controlar a situação antes que o fogo se alastrasse para outros apartamentos. A reportagem da TV Gazeta esteve no local na manhã desta quarta-feira (12) e apurou que um cachorro teria morrido no incêndio. No entanto, de acordo com os Bombeiros, não há informações sobre morte ou ferimento de animais na ocorrência.

O proprietário do apartamento solicitou a realização de perícia, que deverá apontar as causas do incêndio. A Defesa Civil Municipal também foi acionada para avaliar possíveis danos estruturais no prédio.