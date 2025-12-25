Incêndio destrói 38 veículos de empresa de ônibus em Itapemirim

Um incêndio de grandes proporções atingiu o pátio de uma empresa de ônibus em Vila do Itapemirim, em Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, na madrugada desta quinta-feira (25). Segundo o Corpo de Bombeiros, pelo menos 38 veículos foram destruídos pelas chamas, incluindo ônibus, micro-ônibus e vans.

Ao chegarem ao local, as equipes encontraram o pátio tomado pelo fogo, que avançava em direção a dois pontos críticos: o prédio administrativo da empresa e um tanque de óleo diesel. Para conter a destruição, os bombeiros realizaram o resfriamento do tanque de combustível e montaram linhas de ataque para proteger o prédio. De acordo com os militares, a estrutura administrativa já apresentava sinais de pirólise — processo em que o calor intenso começa a degradar o material antes mesmo de surgirem chamas —, o que indicava um risco de incêndio imeditato. O combate ao fogo contou com o apoio de dois carros-pipa e equipes de Cachoeiro e Marataízes.