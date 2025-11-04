A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Incêndio atinge vegetação às margens da BR 262 em Venda Nova do Imigrante

Publicado em 04/11/2025 às 16h51
Incêndio atinge
Incêndio atinge vegetação às margens da BR 262, em Venda Nova do Imigrante Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Um incêndio atingiu a vegetação nas margens da BR 262, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (4). Imagens registradas pelos Bombeiros mostram que a fumaça tomou um trecho da rodovia, porém as chamas foram controladas pela equipe e não houve prejuízos. Segundo a guarnição, o fogo pode ter sido causado de forma proposital para realizar a limpeza de um terreno. 

Publicidade