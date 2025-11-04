Incêndio atinge vegetação às margens da BR 262 em Venda Nova do Imigrante

Um incêndio atingiu a vegetação nas margens da BR 262, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (4). Imagens registradas pelos Bombeiros mostram que a fumaça tomou um trecho da rodovia, porém as chamas foram controladas pela equipe e não houve prejuízos. Segundo a guarnição, o fogo pode ter sido causado de forma proposital para realizar a limpeza de um terreno.