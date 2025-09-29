Incêndio atinge van e baús de carretas dentro de pátio em Cariacica
Publicado em 29/09/2025 às 15h16
Um incêndio atingiu dois baús de carretas e uma van estacionados em um pátio localizado na BR 101, na altura do bairro Nova Valverde, em Cariacica, nesta segunda-feira (29). Segundo moradores informaram à reportagem da TV Gazeta, o espaço atualmente está abandonado, mas pertencia a uma transportadora. Um vídeo feito por testemunhas mostra as chamas (veja acima).
Por causa do fogo, uma densa nuvem de fumaça se formou. O repórter João Britto, da TV Gazeta, esteve no local e apurou que não houve vítimas. O incêndio já foi controlado pelo Corpo de Bombeiros e não há detalhes sobre a causa dele.