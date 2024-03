Incêndio atinge último andar de prédio em Linhares

Um carro da Prefeitura de São Roque do Canaã , Noroeste do Espírito Santo, capotou na tarde de sexta-feira (8) na Rodovia ES 080, que liga São Roque do Canaã a Santa Teresa. Veículo era conduzido pelo chefe de gabinete Jeziel Buecker, que retornava do Ministério Público de Santa Teresa .

Jeziel contou que estava sozinho no veículo no momento do acidente e que, ao descer a serra de Santa Teresa, notou uma falha no sistema de freio do veículo. Para evitar um acidente mais grave, devido às ribanceiras no local, teria jogado o carro no barranco.