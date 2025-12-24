Incêndio atinge restaurante em Presidente Kennedy, no Sul do ES
Um incêndio atingiu um restaurante localizado no centro de Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (24). A produção da TV Gazeta Sul apurou com populares que o incêndio começou por volta das 9h, supostamente após a explosão de uma botija de gás. A cozinha ficou danificada, já o salão do estabelecimento foi tomado pela fumaça.
Segundo a Guarda Municipal, o local era de difícil acesso, mas comerciantes ajudaram a apagar as chamas com extintores, e um caminhão-pipa foi usado com apoio da Secretaria de Obras. O fogo foi controlado por volta das 10h. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiros disse que não atuou na ocorrência, já que o incêndio foi contido.