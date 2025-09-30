Incêndio atinge plantações de café em Pancas após morador queimar lixo
Um incêndio atingiu plantações de café, áreas de pastagens e mata nativa em Córrego Paranazinho, Pancas, no Noroeste do Espírito Santo, após um morador colocar fogo em lixo na noite de segunda-feira (29). As chamas foram controladas após cerca de 11 horas de trabalho de combate de equipes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil Municipal e de servidores da Secretaria Municipal de Obras.
A Defesa Civil de Pancas informou que o incêndio começou depois que um morador ateou fogo em lixo no quintal de casa. As chamas se alastraram rapidamente na região do entorno. Na manhã desta terça-feira (30), equipes voltaram ao local para checar se havia novos focos e calcular o tamanho da área atingida.