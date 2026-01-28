Incêndio atinge pizzaria na praça no Centro de Domingos Martins

Um incêndio atingiu uma pizzaria na área de alimentação da Praça Arthur Gerhardt, no Centro de Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo, na madrugada desta quarta-feira (28). Ninguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiros informou que o fogo teve início na cozinha do estabelecimento.

Segundo a corporação, as chamas atingiram o teto do ambiente e provocaram grande quantidade de fumaça. Os militares iniciaram o combate ao incêndio com água, avançando pelo local até chegar à cozinha. Durante a ação, uma botija de gás foi localizada e retirada para evitar riscos.