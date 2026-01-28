A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Incêndio atinge pizzaria na praça no Centro de Domingos Martins

Publicado em 28/01/2026 às 11h14
Um incêndio atingiu a pizzaria Fornatto pizza & Grill, na praça de alimentação da praça de Campinho, em Domingos Martins.

Um incêndio atingiu uma pizzaria na área de alimentação da Praça Arthur Gerhardt, no Centro de Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo, na madrugada desta quarta-feira (28). Ninguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiros informou que o fogo teve início na cozinha do estabelecimento.

Segundo a corporação, as chamas atingiram o teto do ambiente e provocaram grande quantidade de fumaça. Os militares iniciaram o combate ao incêndio com água, avançando pelo local até chegar à cozinha. Durante a ação, uma botija de gás foi localizada e retirada para evitar riscos.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, a suspeita é de que o incêndio tenha sido causado por um curto-circuito na parte elétrica, entre a geladeira e a fornalha da pizzaria. Os danos ficaram restritos à cozinha, e o fogo não se espalhou para as demais lanchonetes integradas à praça.

Publicidade