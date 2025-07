Sul do ES

Incêndio atinge oficina mecânica em Cachoeiro de Itapemirim

Um incêndio atingiu uma oficina mecânica na madrugada desse sábado (12), no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, região Sul do Espírito Santo. Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas atingiam a área de uma oficina, que fica aos fundos de um posto de gasolina, sendo que um carro e pneus estavam pegando fogo. Os militares realizaram o trabalho de extinção das chamas rapidamente, evitando qualquer risco à área com combustíveis. Não houve feridos e nem pedido de perícia.