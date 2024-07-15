Incêndio atinge imóvel de três andares em Vitória

Um incêndio atingiu um imóvel de três andares no bairro São Cristóvão, em Vitória, nesta segunda-feira (15). As imagens feitas por moradores mostram as chamas em todo o terraço da construção. A TV Gazeta apurou no local que o espaço funciona como uma gráfica. As informações preliminares dão conta que um funcionário estava no segundo andar do prédio, mas conseguiu sair a tempo sem ferimentos.

Outros dois trabalhadores também estavam dentro da construção no momento do fogaréu. Os dois foram avisados pela pessoa que estava no segundo pavimento e também saíram a tempo. A suspeita é de que uma pane em equipamento causou o incêndio, conforme o Corpo de Bombeiros. Testemunhas explicaram existir instrumentos antigos no andar onde o fogo começou.

"Deu para ver de longe a fumaça escura e é o que tinha lá em cima, mais fumaça do que fogo. Mais porque tinha muito material combustível. Quando chegamos o trabalho foi mais de arejar e abrir o espaço para a fumaça sair e fazer o rescaldo, movimentar a carga e retirar o material combustível. Provavelmente foi um curto-circuito, pois tinha muito material lá em cima, a rede elétrica e painel solar", informou a Tenente Aline.

Os vizinhos, durante as filmagens, informam que as chamas acabaram chegando até uma árvore que fica ao lado da residência.