Incêndio atinge escritório de advocacia de ex-vice-prefeito de Cachoeiro
Um incêndio atingiu o escritório de advocacia de Jonas Nogueira, ex-vice-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na madrugada desta terça-feira (4). O cômodo fica no terceiro andar de um prédio no Centro do município, onde também fica a residência dele. Ninguém ficou ferido.
Conforme apuração da repórter Mariana Couto, da TV Gazeta Sul, o fogo começou por volta das 4h. Jonas, que é advogado, contou que acordou com a esposa avisando sobre a fumaça. Ele, a esposa e o filho de 16 anos logo deixaram a residência por segurança. “O que importa é que estamos bem. Temos que louvar e agradecer a Deus, pois a vida é o principal. Quanto ao prejuízo material, corremos atrás para recuperar o que foi perdido”, disse.
O fogo atingiu somente o escritório, mas a fumaça se alastrou rápido e o calor acabou danificando outros equipamentos, como ar-condicionado, móveis, tablet, notebook, impressora e computador. O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas. A corporação informou que não foi possível identificar o foco inicial do incêndio.