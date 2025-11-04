Incêndio atinge escritório de advocacia de ex-vice-prefeito de Cachoeiro

Incêndio atinge escritório de ex vice prefeito de Cachoeiro Crédito: Mariana Couto/ Filipe Vargas

Um incêndio atingiu o escritório de advocacia de Jonas Nogueira, ex-vice-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na madrugada desta terça-feira (4). O cômodo fica no terceiro andar de um prédio no Centro do município, onde também fica a residência dele. Ninguém ficou ferido.

Conforme apuração da repórter Mariana Couto, da TV Gazeta Sul, o fogo começou por volta das 4h. Jonas, que é advogado, contou que acordou com a esposa avisando sobre a fumaça. Ele, a esposa e o filho de 16 anos logo deixaram a residência por segurança. “O que importa é que estamos bem. Temos que louvar e agradecer a Deus, pois a vida é o principal. Quanto ao prejuízo material, corremos atrás para recuperar o que foi perdido”, disse.