Incêndio atinge depósito de alimentos em Itapemirim; vídeo
Publicado em 03/10/2025 às 18h41
Um incêndio atingiu um depósito de alimentos que fica na rodovia ES 490, no bairro Campo Acima, em Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (3). De acordo com o proprietário do imóvel, tudo começou quando um fio de alta tensão se rompeu na área externa e caiu sobre algumas caixas de madeira. O fogo foi controlado rapidamente e as chamas não atingiram o interior do local.
O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 16h e disse que a ocorrência estava em andamento. A EDP, empresa responsável pelo fornecimento de energia, informou que não há registro de ocorrência na rede elétrica da região.