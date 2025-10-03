Incêndio atinge depósito de alimentos em Itapemirim; vídeo

Um incêndio atingiu um depósito de alimentos que fica na rodovia ES 490, no bairro Campo Acima, em Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (3). De acordo com o proprietário do imóvel, tudo começou quando um fio de alta tensão se rompeu na área externa e caiu sobre algumas caixas de madeira. O fogo foi controlado rapidamente e as chamas não atingiram o interior do local.