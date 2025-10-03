A Gazeta - Agora

Incêndio atinge depósito de alimentos em Itapemirim; vídeo

Publicado em 03/10/2025 às 18h41
Incidente ocorreu na sexta-feira (3) próximo à ES 490

Um incêndio atingiu um depósito de alimentos que fica na rodovia ES 490, no bairro Campo Acima, em Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (3). De acordo com o proprietário do imóvel, tudo começou quando um fio de alta tensão se rompeu na área externa e caiu sobre algumas caixas de madeira. O fogo foi controlado rapidamente e as chamas não atingiram o interior do local.

Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 16h e disse que a ocorrência estava em andamento. A EDP, empresa responsável pelo fornecimento de energia, informou que não há registro de ocorrência na rede elétrica da região.

